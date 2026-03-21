Названы сроки локализации очагов пастереллеза в Новосибирской области - РИА Новости, 21.03.2026
06:27 21.03.2026 (обновлено: 06:43 21.03.2026)
Названы сроки локализации очагов пастереллеза в Новосибирской области
Названы сроки локализации очагов пастереллеза в Новосибирской области - РИА Новости, 21.03.2026
Названы сроки локализации очагов пастереллеза в Новосибирской области
Жесткие, но необходимые меры по локализации очагов пастереллеза в Новосибирской области завершатся в ближайшие дни, заявил глава Россельхознадзора Сергей... РИА Новости, 21.03.2026
новосибирская область
сергей данкверт
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
общество
новосибирская область
новосибирская область, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), общество
Новосибирская область, Сергей Данкверт, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Общество
Названы сроки локализации очагов пастереллеза в Новосибирской области

Данкверт: меры по пастереллезу в Новосибирской области завершат в ближайшие дни

Сотрудник полиции досматривает автомобиль на въезде в Новосибирской области, где введен карантин по пастереллезу скота. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 21 мар — РИА Новости. Жесткие, но необходимые меры по локализации очагов пастереллеза в Новосибирской области завершатся в ближайшие дни, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
"Меры, которые вынуждены были предпринимать, они достаточно жесткие, но они необходимы. Если наши люди хотят дальше развивать у себя какое-то производство, то чем быстрее мы завершим, тем быстрее это производство можно будет начинать… В ближайшие дни буквально уже ситуация <…> будет завершено то, что вынуждены мы делать", — цитирует его региональное правительство.

Глава Россельхознадзора подчеркнул, что главная задача установить полный контроль над ситуацией.
"И она уже контролируемая. <...> Те меры поддержки, которые субъект, непосредственно губернатор, принял решение, они достаточны для того, чтобы купировать ситуацию", — добавил он.
С января в пяти районах региона ввели карантин из-за распространения пастереллеза. Специалисты пытаются локализовать его очаги, в том числе изымая скот у личных подсобных хозяйств. Власти региона ввели компенсационные выплаты и соцпомощь в размере среднедушевого прожиточного минимума, которую пострадавшие жители будут получать в течение девяти месяцев. Также возместят часть стоимости молодняка крупного рогатого скота, приобретенного личными хозяйствами.
В области ввели режим ЧС для ускорения борьбы с заболеванием, сейчас идут работы по дезинфекции. Правительство направило туда рабочую группу для проверки. По словам Данкверта, пастереллез в Новосибирской области приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация под контролем.
Новосибирская областьСергей ДанквертФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Общество
 
 
