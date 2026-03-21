https://ria.ru/20260321/pasterellez-2082108071.html
Названы сроки локализации очагов пастереллеза в Новосибирской области
Названы сроки локализации очагов пастереллеза в Новосибирской области - РИА Новости, 21.03.2026
Названы сроки локализации очагов пастереллеза в Новосибирской области
Жесткие, но необходимые меры по локализации очагов пастереллеза в Новосибирской области завершатся в ближайшие дни, заявил глава Россельхознадзора Сергей... РИА Новости, 21.03.2026
2026-03-21T06:27:00+03:00
2026-03-21T06:27:00+03:00
2026-03-21T06:43:00+03:00
новосибирская область
сергей данкверт
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081162665_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3096daf33df1d799ba2cd8fa1e7c1efa.jpg
https://ria.ru/20260320/pasterellez-2081950141.html
https://ria.ru/20260319/pasterellez-2081614817.html
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081162665_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_60ba176d1abd324037ddad87ac78aa67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирская область, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), общество
Новосибирская область, Сергей Данкверт, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Общество
Названы сроки локализации очагов пастереллеза в Новосибирской области
Данкверт: меры по пастереллезу в Новосибирской области завершат в ближайшие дни
НОВОСИБИРСК, 21 мар — РИА Новости. Жесткие, но необходимые меры по локализации очагов пастереллеза в Новосибирской области завершатся в ближайшие дни, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
«
"Меры, которые вынуждены были предпринимать, они достаточно жесткие, но они необходимы. Если наши люди хотят дальше развивать у себя какое-то производство, то чем быстрее мы завершим, тем быстрее это производство можно будет начинать… В ближайшие дни буквально уже ситуация <…> будет завершено то, что вынуждены мы делать", — цитирует его региональное правительство.
Глава Россельхознадзора
подчеркнул, что главная задача установить полный контроль над ситуацией.
"И она уже контролируемая. <...> Те меры поддержки, которые субъект, непосредственно губернатор, принял решение, они достаточны для того, чтобы купировать ситуацию", — добавил он.
С января в пяти районах региона ввели карантин из-за распространения пастереллеза. Специалисты пытаются локализовать его очаги, в том числе изымая скот у личных подсобных хозяйств. Власти региона ввели компенсационные выплаты и соцпомощь в размере среднедушевого прожиточного минимума, которую пострадавшие жители будут получать в течение девяти месяцев. Также возместят часть стоимости молодняка крупного рогатого скота, приобретенного личными хозяйствами.
В области ввели режим ЧС для ускорения борьбы с заболеванием, сейчас идут работы по дезинфекции. Правительство направило туда рабочую группу для проверки. По словам Данкверта
, пастереллез в Новосибирской области
приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация под контролем.