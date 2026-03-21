Суд в Москве запретил объявления о продаже "Оземпика"

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Суд в столице запретил объявления на одном из онлайн-магазинов о продаже препарата "Оземпик" и жиросжигателя DNP, в составе которого содержится не предназначенное для человека вещество, следует из документов в распоряжении РИА Новости.

Из них следует, что сайт, на котором свободно продавался сильный жиросжигатель DNP, обнаружила прокуратура. Согласно материалам, в составе препарата содержится вещество, используемое при производстве красителей из дерева и тканей и не предназначенное для приема внутрь человеком. Также в материалах указано, что на сайте продавались препараты "Оземпик", "Сибутрамин" и ЕРН, продажа которых запрещена без рецепта.