"Мы прорвем". Орбан сделал резкое заявление об Украине

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Венгрия выдержит давление со стороны Киева и Брюсселя, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.
"Давление из Брюсселя. Давление из Киева. Венгрия стоит на своем. Мы отразили один удар в Брюсселе. Теперь мы прорвем украинскую нефтяную блокаду", — отметил он.
Орбан сделал новое жесткое заявление об Украине
20 марта, 15:55
Орбан также добавил, что венгерские патриоты одержат победу в этом противостоянии.
Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что глава МИД Германии Йоханн Вадефуль грубо угрожал Будапешту за отказ разблокировать кредит Украине на 90 миллиардов евро из-за нефтяной блокады Киева.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза на 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из России — это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Орбан выступил со срочным призывом к ЕС из-за России
20 марта, 11:46