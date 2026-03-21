ООН активно сотрудничает с "Советом мира" Трампа в Газе, заявил Гутерреш

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Организация Объединенных Наций активно взаимодействует с созданным президентом США Дональдом Трампом "Советом мира" в секторе Газа, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
«
"Есть задача, которая была сформулирована и одобрена Советом безопасности, и мы активно сотрудничаем со структурами, созданными "Советом мира", - заявил Гутерреш в интервью Politico.
При этом генсек заявил, что не видит необходимости в "Совете мира", кроме как в рамках плана по реконструкции сектора Газа.
«
"Все остальное сейчас - это личный проект президента Трампа, в котором он контролирует все. Это не является эффективным способом решения колоссальных проблем, которые у нас есть сейчас", - добавил генсек ООН.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "Совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.