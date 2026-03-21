Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:59 21.03.2026
https://ria.ru/20260321/oon-2082115210.html
ООН активно сотрудничает с "Советом мира" Трампа в Газе, заявил Гутерреш
Организация Объединенных Наций активно взаимодействует с созданным президентом США Дональдом Трампом "Советом мира" в секторе Газа, заявил генеральный секретарь РИА Новости, 21.03.2026
в мире
сша
россия
израиль
дональд трамп
антониу гутерреш
сергей лавров
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785557574_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_adade2d4a72282b5c04f778a369b5b69.jpg
https://ria.ru/20260119/frantsija-2068889957.html
https://ria.ru/20260119/sovet-2068900936.html
https://ria.ru/20260122/putin-2069708120.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785557574_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_3155e061adaf1f217436a293ff47704c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Организация Объединенных Наций активно взаимодействует с созданным президентом США Дональдом Трампом "Советом мира" в секторе Газа, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
«
"Есть задача, которая была сформулирована и одобрена Советом безопасности, и мы активно сотрудничаем со структурами, созданными "Советом мира", - заявил Гутерреш в интервью Politico.
При этом генсек заявил, что не видит необходимости в "Совете мира", кроме как в рамках плана по реконструкции сектора Газа.
«
"Все остальное сейчас - это личный проект президента Трампа, в котором он контролирует все. Это не является эффективным способом решения колоссальных проблем, которые у нас есть сейчас", - добавил генсек ООН.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "Совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала