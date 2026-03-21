СМИ: Индия планирует возобновить закупки иранской нефти из-за лицензии США - РИА Новости, 21.03.2026
13:24 21.03.2026
СМИ: Индия планирует возобновить закупки иранской нефти из-за лицензии США
Индийские нефтеперерабатывающие компании планируют возобновить закупки иранской нефти после того, как США выдали временное разрешение на продажу нефти из... РИА Новости, 21.03.2026
Reuters: Индия планирует возобновить закупки иранской нефти из-за лицензии США

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка на месторождении нефти
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Индийские нефтеперерабатывающие компании планируют возобновить закупки иранской нефти после того, как США выдали временное разрешение на продажу нефти из исламской республики, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники из индийских НПЗ.
Ранее министерство финансов США выдало лицензию на доставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов иранского происхождения, погруженных на суда по состоянию на 20 марта. Это разрешение действует до 0.01 19 апреля 2026 года.
"Три источника из индийских НПЗ заявили, что они будут закупать иранскую нефть и ожидают решений правительства и разъяснений от Вашингтона по поводу таких деталей, как условия оплаты", - передает агентство.
Несколько источников заявили агентству, что другие нефтепереработчики в Азии изучают вопрос, смогут ли они закупать иранскую нефть.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
