В Новосибирске 58 домов остались без тепла из-за аварии на теплосетях

«

"В 06.30 (02.30 мск - ред.) 21 марта от оперативного дежурного ЕДДС Новосибирска поступила информация об аварийном отключении теплоснабжения в Центральном, Заельцовском и Железнодорожном районах Новосибирска. Под отключение попали 58 многоквартирных жилых домов, 14 административных зданий, семь социально-значимых объектов... Причина отключения - дефект трубопровода", - говорится в сообщении.