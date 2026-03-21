В Новосибирске 58 домов остались без тепла из-за аварии на теплосетях
Аварийно-восстановительные бригады в Новосибирске ликвидируют аварию на теплосетях, в результате которой без тепла остались 58 многоквартирных домов,... РИА Новости, 21.03.2026
МЧС: в Новосибирске 58 домов остались без тепла из-за аварии на теплосетях
НОВОСИБИРСК, 21 мар – РИА Новости.
Аварийно-восстановительные бригады в Новосибирске ликвидируют аварию на теплосетях, в результате которой без тепла остались 58 многоквартирных домов, административные и другие здания, сообщает ГУМЧС по региону
"В 06.30 (02.30 мск - ред.) 21 марта от оперативного дежурного ЕДДС Новосибирска поступила информация об аварийном отключении теплоснабжения в Центральном, Заельцовском и Железнодорожном районах Новосибирска. Под отключение попали 58 многоквартирных жилых домов, 14 административных зданий, семь социально-значимых объектов... Причина отключения - дефект трубопровода", - говорится в сообщении.
В главке отметили, что на месте работают аварийно-восстановительные бригады Новосибирской теплосетевой компании (НТСК). Планируемое время восстановление теплоснабжения – 21.00 (17.00 мск) субботы.
Прокуратура Центрального района организовала проверку в связи с аварией на тепловой сети и даст оценку действиями ресурсоснабжающей организации.
"По предварительной информации, причиной аварии является дефект в тепловой камере. Поврежденный участок тепловой сети установлен, к устранению аварии привлечены две бригады ресурсоснабжающей организации и шесть единиц техники", - сообщили в надзорном органе.