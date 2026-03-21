В России предложили заблокировать сайты, торгующие госнаградами - РИА Новости, 21.03.2026
05:54 21.03.2026
В России предложили заблокировать сайты, торгующие госнаградами
В России предложили заблокировать сайты, торгующие госнаградами - РИА Новости, 21.03.2026
В России предложили заблокировать сайты, торгующие госнаградами
Общероссийское общественное движение "Ветераны России" предлагает заблокировать в РФ интернет-ресурсы, торгующие государственными наградами, сообщил РИА Новости РИА Новости, 21.03.2026
2026-03-21T05:54:00+03:00
2026-03-21T05:54:00+03:00
Дарья Буймова
общество, россия, ссср, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, госдума рф
Общество, Россия, СССР, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ
В России предложили заблокировать сайты, торгующие госнаградами

РИА Новости: "Ветераны России" предложило блокировать сайты, торгующие наградами

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" предлагает заблокировать в РФ интернет-ресурсы, торгующие государственными наградами, сообщил РИА Новости председатель движения Ильдар Резяпов.
В движении отметили, что госнаграды - это не товар, а история семьи, символ мужества, память о подвиге, который не может подлежать "коммерческой оценке". "Ветераны" заявили о необходимости навести порядок в сфере торговли боевыми наградами и направили обращения в Генпрокуратуру, МВД, Роскомнадзор, Госдуму, Минкультуры и Федеральную таможенную службу РФ.
"Необходима блокировка интернет-ресурсов, торгующих госнаградами, и здесь важно предоставить право Роскомнадзору совместно с Генеральной прокуратурой во внесудебном порядке ограничивать доступ к сайтам, систематически предлагающим продажу государственных наград РФ и СССР, независимо от их доменной юрисдикции", - заявил Резяпов.
Председатель "Ветеранов России" подчеркнул, что ресурсам, использующим зарубежную регистрацию, но ориентированным на российских пользователей, нужно запретить прием платежей через российские банки.
"Важна работа с семьями погибших, которую необходимо организовать через военкоматы, социальные службы и ветеранские объединения разъяснительную работу с родственниками погибших участников СВО о незаконности продажи государственных наград и необходимости информирования правоохранительных органов о попытках скупки", - добавил он.
ОбществоРоссияСССРФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Генеральная прокуратура РФГосдума РФ
 
 
