Полиция ищет участников драки в центре Москвы

© Кадр видео из соцсетей Участники конфликта возле хоральной синагоги на Китай-городе в Москве

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Полицейские проводят мероприятия по установлению и задержанию участников потасовки в Большом Спасоглинищевском переулке в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Правоохранители отметили, что вечером 20 марта в полицию поступило сообщение о драке в Большом Спасоглинищевском переулке.

« "Предварительно установлено, что между группой граждан произошел словесный конфликт, перешедший в потасовку. Сведений о пострадавших не поступало. На момент прибытия наряда полиции участники инцидента покинули место происшествия", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию участников потасовки. Их действиям будет дана оценка в соответствии с законом.