13:11 21.03.2026 (обновлено: 13:12 21.03.2026)
В Москве аферисты обманули женщину под предлогом замены ключей от домофона
Мошенники под предлогом замены ключей от домофона обманули 75-летнюю женщину в Москве, пенсионерка отдала 18 миллионов рублей сбережений, вложенных в акции... РИА Новости, 21.03.2026
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Мошенники под предлогом замены ключей от домофона обманули 75-летнюю женщину в Москве, пенсионерка отдала 18 миллионов рублей сбережений, вложенных в акции крупной компании, сообщили в столичной прокуратуре.
В ведомстве отметили, что 75-летней москвичке позвонил якобы представитель управляющей организации и сообщил о замене дверей и ключей от домофона в подъезде жилого дома, женщина поверила и сообщила звонившему код из смс.
После этого ей позвонил уже "специалист" финансовой структуры, который якобы обнаружил взлом ее аккаунта на "Госуслугах" и оформление доверенности от ее имени для перевода денег якобы для спонсирования противоправных действий. Затем пенсионерке стали названивать лжефинансисты с разъяснениями о необходимости срочного обновления лицевого счета в налоговой, а также проверке всех ее накоплений в целях безопасности.
"Звонившие "сотрудники" были очень убедительны, и пенсионерка сама рассказала им об имеющихся сбережениях, вложенных в акции крупной компании", - говорится в сообщении.
Как уточнили в прокуратуре, женщина поверила в то, что после "проверки" деньги ей вернут, и по указанию аферистов дважды снимала сбережения со своего счета в банке, маскировала их под обычные посылки и передавала приезжавшим к ней курьерам.
"Всего она отдала мошенникам 18 миллионов рублей", - добавили в надзорном ведомстве.
Установление всех обстоятельств мошенничества на контроле в Чертановской межрайонной прокуратуре.
