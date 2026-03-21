Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:05 21.03.2026
https://ria.ru/20260321/moshennichestvo-2082101548.html
Мошенники придумали новую схему обмана россиян через маркетплейсы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94612/00/946120056_0:492:4928:3264_1920x0_80_0_0_17c826b809b35834c32528d1b3721168.jpg
https://ria.ru/20260306/mvd-2078915157.html
https://ria.ru/20251011/moshenniki-2047284842.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94612/00/946120056_336:0:4688:3264_1920x0_80_0_0_a9260439c122c1a8cbdd084ad143c68b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Fotolia / ElnurРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
© Fotolia / Elnur
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Аферисты взламывают аккаунты россиян на маркетплейсах и специализированных интернет-площадках, изучают истории покупок, а затем под видом продавцов предлагают приобрести аналогичный товар по более выгодной цене и в итоге крадут деньги, выяснили для РИА Новости в "МТС Защитник".
"Аналитики "МТС Защитник" обнаружили новую мошенническую схему, связанную с интересом россиян к узконаправленным товарам. По данным экспертов, злоумышленники отслеживают покупки пользователей на маркетплейсах и специализированных сайтах, а затем под видом продавцов предлагают приобрести аналогичный товар по уникальной цене", - говорится в сообщении.
Так, мошенники получают доступ к аккаунтам пользователей на маркетплейсах или профильных интернет-площадках: например, продающих медицинское оборудование, специализированные товары для животных или редкие запчасти.
Затем, изучив историю просмотров и покупок, злоумышленник звонит потенциальной жертве и представляется частным продавцом или представителем небольшого магазина, предлагая купить именно тот товар, который пользователь недавно искал, но по цене значительно ниже рыночной. Далее аферист присылает жертве ссылку якобы для предоплаты заказа, что на самом деле оказывается обманом.
Добавляется, что схема представляет особую опасность из-за своего персонализированного характера. Человеку звонят не с абстрактным предложением, а предлагают именно то, что он сам недавно искал. Это позволяет снять барьер недоверия: потенциальная жертва теряет бдительность и думает, что ей повезло найти нужный товар по доступной цене.
Аналитики отмечают, что настоящие продавцы на маркетплейсах или из небольших компаний не рассказывают о выгодных предложениях в разговорах по телефону и не присылают ссылки для оплаты вне официальных площадок.
"Любые подобные сделки стоит совершать только внутри проверенных торговых площадок, не переходя на внешние ресурсы. В случае возникновения такой ситуации не передавайте личную информацию, не переходите по подозрительным ссылкам и немедленно прекратите диалог. Перепроверьте информацию о товаре и продавце через официальные ресурсы" - советуют эксперты.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала