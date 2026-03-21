13:50 21.03.2026
Молдавский депутат предупредил о последствиях выхода страны из СНГ
Выход Молдавии из СНГ приведет к тому, что республика потеряет не только привычный рынок сбыта, но и лишится доступа к дешевой энергии и удобрениям по доступным
Молдавский депутат предупредил о последствиях выхода страны из СНГ

Цырдя: выйдя из СНГ, Молдавия лишится рынков сбыта, дешевой энергии и удобрений

Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 мар - РИА Новости. Выход Молдавии из СНГ приведет к тому, что республика потеряет не только привычный рынок сбыта, но и лишится доступа к дешевой энергии и удобрениям по доступным ценам, заявил депутат парламента от оппозиционной Соцпартии Богдан Цырдя.
Парламент Молдавии в пятницу вечером одобрил в первом чтении проекты денонсации соглашения о создании СНГ, а также Устава организации. Представители оппозиции выступали против разрыва с Содружеством, но им не хватило голосов, чтобы противостоять правящей партии "действие и солидарность".
ЕС мы экспортируем сырье, в СНГ - товары. Выход из СНГ грозит потерями рынков сбыта, дешевой энергии и удобрений по низкой цене. Власти говорят, что доля СНГ в молдавском экспорте составляет примерно 6–7 %. Но это временное явление, связанное с региональными конфликтами", - заявил Цырдя журналистам.
По его словам, в 2014 году в СНГ уходило 40–45% молдавского экспорта: 90% фармацевтической продукции; 90% производства меда; 60–70% консервов; столько же фруктов.
"Экспорт упал, потому что сами власти республики его уничтожили. С помощью запретов, барьеров, санкций, блокировки получения разрешений на перевозку. Пока молдаван лишали возможности экспортировать свои товары в страны СНГ, этим занялась Румыния", - уверен депутат.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
