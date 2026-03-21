09:55 21.03.2026
В Молдавии готовят "цветную революцию" в Приднестровье, считает депутат ПМР
В Молдавии готовят "цветную революцию" в Приднестровье, считает депутат ПМР
Власти Молдавии готовят "цветную революцию" в Приднестровье, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и...
В Молдавии готовят "цветную революцию" в Приднестровье, считает депутат ПМР

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЗдание Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики
Здание Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Власти Молдавии готовят "цветную революцию" в Приднестровье, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Ранее молдавский вице-премьер по реинтеграции Валерий Киверь объявил о создании фонда конвергенции, который, по его словам, будет частью постепенного процесса экономической реинтеграции Приднестровья.
Молдавия хочет подчинить Приднестровье с помощью газа, заявили в ПМР
"Наблюдается подготовка "цветного сценария" для ПМР и срыв выборов президента Приднестровья, которые пройдут в конце этого (2026 - ред.) года. Часть денег из предполагаемого фонда конвергенции должна пойти непонятным экспертам, представителям гражданского общества, физическим лицам, некоммерческим организациям и так далее. Это примитивная и знакомая по подрыву многих стран схема", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР считает, что подобными действиями власти Молдавии пытаются "создать массовую агентуру" на территории Приднестровья.
"Возможно, даже организовать массовые беспорядки во время выборов президента ПМР под предполагаемыми лозунгами: "Не нужно нам этих выборов, когда у нас есть законный президент в Кишиневе", - добавил Сафонов.
Он уверен, что на территории Приднестровья сценарий "цветной революции", который воплотили в ряде постсоветских стран, реализовать не получится.
"Президент Молдовы Майя Санду не вызывает у приднестровцев желания видеть её своей "государыней". Но отчитаться перед евроглобалистами о запуске "цветного сценария" молдавским руководителям надо", - считает Сафонов.
Выборы главы ПМР запланированы на 13 декабря 2026 года.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Румыния начинает план поглощения Молдавии и Приднестровья, заявили в ПМР
