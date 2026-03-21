В Молдавии готовят "цветную революцию" в Приднестровье, считает депутат ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Власти Молдавии готовят "цветную революцию" в Приднестровье, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.

Ранее молдавский вице-премьер по реинтеграции Валерий Киверь объявил о создании фонда конвергенции, который, по его словам, будет частью постепенного процесса экономической реинтеграции Приднестровья.

"Наблюдается подготовка "цветного сценария" для ПМР и срыв выборов президента Приднестровья, которые пройдут в конце этого (2026 - ред.) года. Часть денег из предполагаемого фонда конвергенции должна пойти непонятным экспертам, представителям гражданского общества, физическим лицам, некоммерческим организациям и так далее. Это примитивная и знакомая по подрыву многих стран схема", - сказал Сафонов.

Депутат ПМР считает, что подобными действиями власти Молдавии пытаются "создать массовую агентуру" на территории Приднестровья.

"Возможно, даже организовать массовые беспорядки во время выборов президента ПМР под предполагаемыми лозунгами: "Не нужно нам этих выборов, когда у нас есть законный президент в Кишиневе", - добавил Сафонов.

Он уверен, что на территории Приднестровья сценарий "цветной революции", который воплотили в ряде постсоветских стран, реализовать не получится.

"Президент Молдовы Майя Санду не вызывает у приднестровцев желания видеть её своей "государыней". Но отчитаться перед евроглобалистами о запуске "цветного сценария" молдавским руководителям надо", - считает Сафонов.

Выборы главы ПМР запланированы на 13 декабря 2026 года.