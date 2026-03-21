МИД России резко осудил атаку США и Израиля на ядерный объект в Иране

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. США и Израиль, ударив по ядерному объекту в иранском Натанзе, нарушили международное право, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Как сообщила днем в субботу организация по атомной энергии ИРИ , военные этих стран атаковали комплекс по обогащению урана. Утечек радиоактивных материалов не было.

« "Это бесцеремонное нарушение международного права, Уставов ООН и МАГАТЭ, профильных резолюций СБ ООН и Генконференции агентства (по атомной энергии. — Прим. ред.)", — привели слова Захаровой на сайте МИД.

Дипломат отметила, что удары по ядерным объектам чреваты радиологическими и экологическими последствиями. Она призвала международные организации объективно оценить произошедшее.

Это не первая попытка Вашингтона и Тель-Авива атаковать комплекс в Натанзе. Иранские власти ранее заявляли, что противник нанес две серии ударов по нему первого марта. Сообщений о загрязнении не поступало.

Операция Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет три недели. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим.