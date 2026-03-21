МИД России резко осудил атаку США и Израиля на ядерный объект в Иране
15:34 21.03.2026 (обновлено: 16:42 21.03.2026)
МИД России резко осудил атаку США и Израиля на ядерный объект в Иране
США и Израиль, ударив по ядерному объекту в иранском Натанзе, нарушили международное право, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 21.03.2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2080929882_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_f222a6c6ae0c6ad1c170f72e0eb8afa4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
МИД России резко осудил атаку США и Израиля на ядерный объект в Иране

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. США и Израиль, ударив по ядерному объекту в иранском Натанзе, нарушили международное право, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Как сообщила днем в субботу организация по атомной энергии ИРИ, военные этих стран атаковали комплекс по обогащению урана. Утечек радиоактивных материалов не было.
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
"Просто поражает". В США выступили с прогнозом о ядерном оружии из-за Ирана
15 марта, 19:27
«

"Это бесцеремонное нарушение международного права, Уставов ООН и МАГАТЭ, профильных резолюций СБ ООН и Генконференции агентства (по атомной энергии. — Прим. ред.)", — привели слова Захаровой на сайте МИД.

Дипломат отметила, что удары по ядерным объектам чреваты радиологическими и экологическими последствиями. Она призвала международные организации объективно оценить произошедшее.
Баннер с изображением иранских ракет в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
Глава МИД Ирана заявил, что не намерен соглашаться на перемирие с США
Вчера, 03:40
Это не первая попытка Вашингтона и Тель-Авива атаковать комплекс в Натанзе. Иранские власти ранее заявляли, что противник нанес две серии ударов по нему первого марта. Сообщений о загрязнении не поступало.
Операция Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет три недели. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим.
Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
"Это смертный приговор". В США узнали о подготовке Ирана к новой операции
Вчера, 07:17
 
