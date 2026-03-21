Мерц пригласил Трампа на фестиваль вина
01:51 21.03.2026
Мерц пригласил Трампа на фестиваль вина
Мерц пригласил Трампа на фестиваль вина - РИА Новости, 21.03.2026
Мерц пригласил Трампа на фестиваль вина
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригласил президента США Дональда Трампа на сентябрьский праздник вина в городе Бад Дюркхайм, об этом он сообщил в ходе предвыборного... РИА Новости, 21.03.2026
2026-03-21T01:51:00+03:00
2026-03-21T01:51:00+03:00
в мире
германия
сша
рейнланд-пфальц
фридрих мерц
дональд трамп
хдс/хсс
германия
сша
рейнланд-пфальц
в мире, германия, сша, рейнланд-пфальц, фридрих мерц, дональд трамп, хдс/хсс
В мире, Германия, США, Рейнланд-Пфальц, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, ХДС/ХСС
Мерц пригласил Трампа на фестиваль вина

Мерц пригласил Трампа на праздник вина в Бад Дюркхайм

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 21 мар – РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригласил президента США Дональда Трампа на сентябрьский праздник вина в городе Бад Дюркхайм, об этом он сообщил в ходе предвыборного мероприятия христианских демократов (ХДС) в земле Рейнланд-Пфальц.
В начале речи Мерц, пародируя Трампа, пересказал свою недавнюю беседу с американским президентом и отметил, что пригласил того на праздник вина в Бад Дюркхайм, в котором и проходило в пятницу предвыборное мероприятие. Его речь транслировалась на сайте партии.
"В этом году он (фестиваль - ред.) откроется 11 сентября. А 11 сентября — не самая удачная дата для американского президента, чтобы покидать страну… Но праздник длится два уикенда и девять дней, поэтому я постараюсь всё-таки убедить его приехать", - добавил он.
Мерц пошутил, что службе безопасности Трампа придется попотеть, следя за ними на фестивале, который посвящен употреблению алкоголя.
