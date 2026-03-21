Мерц пригласил Трампа на фестиваль вина

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригласил президента США Дональда Трампа на сентябрьский праздник вина в городе Бад Дюркхайм, об этом он сообщил в ходе предвыборного... РИА Новости, 21.03.2026
Мерц пригласил Трампа на праздник вина в Бад Дюркхайм
БЕРЛИН, 21 мар – РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригласил президента США Дональда Трампа на сентябрьский праздник вина в городе Бад Дюркхайм, об этом он сообщил в ходе предвыборного мероприятия христианских демократов (ХДС) в земле Рейнланд-Пфальц.
В начале речи Мерц
, пародируя Трампа
, пересказал свою недавнюю беседу с американским президентом и отметил, что пригласил того на праздник вина в Бад Дюркхайм, в котором и проходило в пятницу предвыборное мероприятие. Его речь транслировалась на сайте партии
.
"В этом году он (фестиваль - ред.) откроется 11 сентября. А 11 сентября — не самая удачная дата для американского президента, чтобы покидать страну… Но праздник длится два уикенда и девять дней, поэтому я постараюсь всё-таки убедить его приехать", - добавил он.
Мерц пошутил, что службе безопасности Трампа придется попотеть, следя за ними на фестивале, который посвящен употреблению алкоголя.