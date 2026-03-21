Мерц заявил, что Трамп не расположен к нему
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент США Дональд Трамп не очень хорошо настроен к его персоне, разногласия между США и ЕС сильны. РИА Новости, 21.03.2026
2026-03-21T01:50:00+03:00
В мире, США, Германия, Рейнланд-Пфальц, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Евросоюз, ХДС/ХСС
БЕРЛИН, 21 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент США Дональд Трамп не очень хорошо настроен к его персоне, разногласия между США и ЕС сильны.
"В настоящий момент он не очень хорошо ко мне расположен", - сказал Мерц в ходе предвыборного мероприятия христианских демократов (ХДС) в земле Рейнланд-Пфальц. Его речь транслировалась на сайте партии
Он отметил, что самое раннее - с "отчитывания" Владимира Зеленского в Белом доме, а позднее - уже после речи вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции 2025 года, когда стало ясно, насколько сильны разногласия между ЕС и США.
Несмотря на все разногласия, Мерц выразил намерение и дальше выступать за хорошие отношения с Соединенными Штатами. "Я не хочу отказываться от этого трансатлантического партнерства", - подчеркнул он.