Мерц заявил, что Трамп не расположен к нему

БЕРЛИН, 21 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент США Дональд Трамп не очень хорошо настроен к его персоне, разногласия между США и ЕС сильны.

"В настоящий момент он не очень хорошо ко мне расположен", - сказал Мерц в ходе предвыборного мероприятия христианских демократов (ХДС) в земле Рейнланд-Пфальц. Его речь транслировалась на сайте партии

Он отметил, что самое раннее - с "отчитывания" Владимира Зеленского в Белом доме, а позднее - уже после речи вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции 2025 года, когда стало ясно, насколько сильны разногласия между ЕС и США.