Конгрессвумен Луна назвала вбросы СМИ о сделке по разведданным ложью - РИА Новости, 21.03.2026
01:42 21.03.2026
Конгрессвумен Луна назвала вбросы СМИ о сделке по разведданным ложью
Конгрессвумен Луна назвала вбросы СМИ о сделке по разведданным ложью - РИА Новости, 21.03.2026
Конгрессвумен Луна назвала вбросы СМИ о сделке по разведданным ложью
Конгрессвумен Анна Паулина Луна опровергла сообщения западных СМИ о якобы переданном спецпредставителем РФ Кириллом Дмитриевым предложения США по разведданным,... РИА Новости, 21.03.2026
2026-03-21T01:42:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
анна паулина луна
кирилл дмитриев
politico
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, анна паулина луна, кирилл дмитриев, politico
В мире, Россия, США, Украина, Анна Паулина Луна, Кирилл Дмитриев, Politico
Конгрессвумен Луна назвала вбросы СМИ о сделке по разведданным ложью

Луна опровергла сообщения о передаче Дмитриевым предложения США по разведданным

Конгрессвумен Анна Паулина Луна. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. Конгрессвумен Анна Паулина Луна опровергла сообщения западных СМИ о якобы переданном спецпредставителем РФ Кириллом Дмитриевым предложения США по разведданным, назвав подобные публикации преднамеренным вбросом и ложью.
Ранее газета Politico Europe написала, что Дмитриев во время визита в Майами якобы передал представителям США предложение России о сделке, в рамках которой Москва прекращает передачу разведданных Ирану, а Вашингтон - Украине.
Сам Дмитриев ограничился кратким комментарием к публикации Politico, назвав представленную в ней информацию "фейком".
"Politico Europe — это рупор "машины войны" на Украине. У них нет доступа к Белому дому или какой-либо информации относительно внутренних дискуссий или мирных переговоров с Россией. Пожалуйста, игнорируйте их попытки усилить напряженность между Россией и Соединенными Штатами", - написала Луна в соцсети X.
Луна также отметила, что это далеко не первый случай, когда Politico уличают в попытках организовать кампании по дискредитации в интересах европейских "торговцев войной".
В миреРоссияСШАУкраинаАнна Паулина ЛунаКирилл ДмитриевPolitico
 
 
