Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:50 21.03.2026
https://ria.ru/20260321/loshadi-2082105615.html
В МЧС рассказали, в каком возрасте служебная лошадь выходит на пенсию
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153296/05/1532960527_0:0:2830:1592_1920x0_80_0_0_823f2d12c808a8e47b75b88ee1135f91.jpg
https://ria.ru/20260320/mchs-2081843782.html
https://ria.ru/20230603/loshad-1875902273.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153296/05/1532960527_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7c5f7a78af8292bbdd14dd5e563308a1.jpg
1920
1920
true
В МЧС рассказали, в каком возрасте служебная лошадь выходит на пенсию

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЛошади на пастбище
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Лошади на пастбище. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Лошади используются в МЧС России в качестве служебных до достижения ими возраста 16 лет, после этого большинство животных становятся "пенсионерами" и передаются новым владельцам, соответствующий приказ министерства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Служебная лошадь используется по предназначению до достижения ею возраста 16 лет, после которого решением комиссии предельный срок использования может быть продлен на 2 года", - говорится в приложении к приказу ведомства.
В документе отмечается, что информация о планируемой передаче новым владельцам служебных лошадей, достигших предельного срока службы, размещается на официальном сайте МЧС России.
Ранее сообщалось, что в системе министерства лошади становятся служебными в возрасте от 2,5 года после их покупки у физических или юридических лиц. Для их размещения в конюшне оборудуются отдельные помещения площадью не менее 12 квадратных метров. После окончания обучения лошади проверяются на движение всеми видами аллюров, а также выполнение команд всадника.
Все прошедшие первоначальную подготовку лошади должны быть клинически здоровы и обеспечены индивидуальными предметами ухода. Максимальное время их непрерывного использования не должно превышать четыре часа. После этого лошади предоставляется час на отдых.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала