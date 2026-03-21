В МЧС рассказали, в каком возрасте служебная лошадь выходит на пенсию

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Лошади используются в МЧС России в качестве служебных до достижения ими возраста 16 лет, после этого большинство животных становятся "пенсионерами" и передаются новым владельцам, соответствующий приказ министерства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Служебная лошадь используется по предназначению до достижения ею возраста 16 лет, после которого решением комиссии предельный срок использования может быть продлен на 2 года", - говорится в приложении к приказу ведомства.

России. В документе отмечается, что информация о планируемой передаче новым владельцам служебных лошадей, достигших предельного срока службы, размещается на официальном сайте МЧС

Ранее сообщалось, что в системе министерства лошади становятся служебными в возрасте от 2,5 года после их покупки у физических или юридических лиц. Для их размещения в конюшне оборудуются отдельные помещения площадью не менее 12 квадратных метров. После окончания обучения лошади проверяются на движение всеми видами аллюров, а также выполнение команд всадника.