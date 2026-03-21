В Лондоне проходит многотысячная акция против ударов США по Ирану - РИА Новости, 21.03.2026
16:53 21.03.2026 (обновлено: 17:10 21.03.2026)
В Лондоне проходит многотысячная акция против ударов США по Ирану
Многотысячная акция против ударов США по Ирану проходит в центре Лондона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.03.2026
в мире
иран
палестина
сша
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, палестина, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Палестина, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
© Кадр видео из соцсетейУчастники акции протеста против ударов США и Израиля по Ирану в Лондоне, Великобритания
Участники акции протеста против ударов США и Израиля по Ирану в Лондоне, Великобритания
ЛОНДОН, 21 мар - РИА Новости. Многотысячная акция против ударов США по Ирану проходит в центре Лондона, передает корреспондент РИА Новости.
Организатором акции выступила группа "Кампания солидарности с Палестиной" (Palestine Solidarity Campaign), которая традиционно проводит марши в поддержку Палестины. Также к акции присоединились антивоенное движение "Стоп войне" (Stop the War) и организация сторонников ядерного разоружения "Кампания за ядерное разоружение" (Campaign for Nuclear Disarmament, CND).
Участники собрались на площади Рассел-сквер в полдень (15.00 мск), после чего прошли маршем через центр Лондона до правительственного квартала на улице Уайтхолл.
Они несут множество иранских флагов и плакаты с надписями "хватит бомбить Иран", "довольно ядерного лицемерия". Демонстранты громко скандируют: "руки прочь от Ирана", "руки прочь от Ливана", "и в Иране, и в Палестине преступники убивают детей".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
