В Венгрии назвали сообщения о якобы звонках Сийярто Лаврову ложью

БУДАПЕШТ, 21 мар - РИА Новости. Центр правительственной информации Венгрии назвал ложью и проукраинской пропагандой утверждение газеты Washington Post о том, что министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто якобы регулярно звонит главе МИД РФ Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС.

"Венгры точно видят, что эти фейковые новости, эта ложь, являющаяся частью украинской пропаганды, созданы не для чего иного, как для поддержки партии "Тиса" на венгерских выборах и влияния на их исход", - сказал он в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.