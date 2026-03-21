В Венгрии назвали сообщения о якобы звонках Сийярто Лаврову ложью
БУДАПЕШТ, 21 мар - РИА Новости. Центр правительственной информации Венгрии назвал ложью и проукраинской пропагандой утверждение газеты Washington Post о том, что министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто якобы регулярно звонит главе МИД РФ Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС.
Ранее в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова
комментируя публикацию в СМИ о "звонках" главы МИД Венгрии Петера Сиярто главе МИД РФ Сергею Лаврову
, заявила РИА Новости, что у врагов Венгрии
воспаленная фантазия.
"Сообщение Washington Post - это полная ложь, проукраинская пропаганда. С другой стороны, фактом является то, что... Владимир Зеленский
публично смертельно угрожал премьер-министру Венгрии во время предвыборной кампании", - приводит текст сообщения портал Telex.
Сам Сийярто
раскритиковал венгерскую оппозиционную партию "Тиса" за распространение "безумных теорий заговора".
"Венгры точно видят, что эти фейковые новости, эта ложь, являющаяся частью украинской пропаганды, созданы не для чего иного, как для поддержки партии "Тиса" на венгерских выборах и влияния на их исход", - сказал он в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Власти Венгрии неоднократно повторяли, что Украина
активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.
Выступая на протесте против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште
, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Киев
вмешивается в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.