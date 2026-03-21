США должны уважать Россию и за пределами ее богатств, заявил Лавров

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. США должны уважать Россию и за пределами ее богатств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Когда наши американские коллеги нам говорят: давайте Украину сейчас урегулируем (причем мы к этому были готовы ещё на Аляске, теперь они начинают "колебаться"), посмотрите ещё, где можно сделать уступки, и потом у нас с вами откроются огромные экономические перспективы. Параллельно… нас вытесняют со всех энергетических мировых рынков", - сказал Лавров в программе "Вспомнить все".
Потом, предположил министр, американцы придут и скажут, что выступают за сотрудничество с Россией.
"Но если мы готовы на нашей территории осуществлять взаимовыгодные проекты и предоставлять американцам то, что их интересует, с учетом и наших интересов, то и они должны учитывать наши. Пока мы этого не видим. За пределами российских богатств тоже должны уважать", - заключил министр.