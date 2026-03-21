Курьер службы доставки сервиса "Яндекс. Еда" под дождем в Москве. Архивное фото

В Москве курьер на электровелосипеде сбил девятилетнего ребенка на самокате

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Мужчина на электровелосипеде сбил 9-летнего мальчика на самокате в Ангеловом переулке на северо-западе Москвы, ребенок госпитализирован, сообщили в столичной прокуратуре.

"В Ангеловом переулке мужчина, управлявший электровелосипедом, сбил малолетнего мальчика, передвигавшегося на механическом самокате", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что 9-летний мальчик доставлен в больницу.

Согласно фото, опубликованному в канале столичной прокуратуры на платформе Max , мужчина является курьером.