Посол рассказал, что изменится после вступления Кипра в Шенген

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Вступление Кипра в Шенгенскую зону не усложнит гражданам РФ посещение острова, заявил в интервью РИА Новости посол России в Никосии Мурат Зязиков.
"Потенциальное присоединение Кипра к Шенгену не станет препятствием для желающих посетить остров российских граждан", - сказал посол.
Глава дипмиссии добавил, что c конца 2024 года на Кипре уже действуют визовые процедуры, которые и так максимально приближены к шенгенским требованиям и включают формальности в виде сдачи биометрии и подтверждения финансового обеспечения поездки.
"С декабря прошлого года в восьми городах России заработали визовые центры Кипра, что значительно упростило путешественникам процесс оформления документов", - сообщил посол.
Полноформатное вхождение Кипра в Шенгенскую зону является для местных властей ключевой задачей, решение которой де-факто ознаменует завершение процесса евроинтеграции островного государства, принятого в Евросоюз более двадцати лет назад, отмечает Зязиков. О соответствующей готовности в Никосии заявляли еще в 2019 году и с тех пор говорят о завершении практически всего комплекса необходимых технических приготовлений. При этом вступление страны в Шенген сопряжено с рядом трудностей из-за нерешенной кипрской проблемы и требуемого одобрения всех 29 стран-участниц соглашения, добавил посол.
