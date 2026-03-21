Рейтинг@Mail.ru
Посол рассказал, что изменится после вступления Кипра в Шенген - РИА Новости, 21.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Туризм
 
03:47 21.03.2026
https://ria.ru/20260321/kipr-2082100770.html
Посол рассказал, что изменится после вступления Кипра в Шенген
Посол рассказал, что изменится после вступления Кипра в Шенген
Вступление Кипра в Шенгенскую зону не усложнит гражданам РФ посещение острова, заявил в интервью РИА Новости посол России в Никосии Мурат Зязиков. РИА Новости, 21.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92881/07/928810786_0:183:3231:2000_1920x0_80_0_0_749e06158f348f5ab1e5de86bd702adf.jpg
https://ria.ru/20251128/shengen-2058231969.html
https://ria.ru/20251011/shengen-2047703850.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92881/07/928810786_162:0:3070:2181_1920x0_80_0_0_c8d5d26542890fc2d50c060ec57b2af6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Посол Зязиков: вступление Кипра в Шенген не усложнит россиянам посещение острова

© РИА Новости / Наталья ПодоровскаяФлаги Кипра и Европейского союза
Флаги Кипра и Европейского союза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Вступление Кипра в Шенгенскую зону не усложнит гражданам РФ посещение острова, заявил в интервью РИА Новости посол России в Никосии Мурат Зязиков.
"Потенциальное присоединение Кипра к Шенгену не станет препятствием для желающих посетить остров российских граждан", - сказал посол.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Диписточник рассказал, как россиянам будут выдавать долгосрочный шенген
28 ноября 2025, 04:04
Глава дипмиссии добавил, что c конца 2024 года на Кипре уже действуют визовые процедуры, которые и так максимально приближены к шенгенским требованиям и включают формальности в виде сдачи биометрии и подтверждения финансового обеспечения поездки.
"С декабря прошлого года в восьми городах России заработали визовые центры Кипра, что значительно упростило путешественникам процесс оформления документов", - сообщил посол.
Полноформатное вхождение Кипра в Шенгенскую зону является для местных властей ключевой задачей, решение которой де-факто ознаменует завершение процесса евроинтеграции островного государства, принятого в Евросоюз более двадцати лет назад, отмечает Зязиков. О соответствующей готовности в Никосии заявляли еще в 2019 году и с тех пор говорят о завершении практически всего комплекса необходимых технических приготовлений. При этом вступление страны в Шенген сопряжено с рядом трудностей из-за нерешенной кипрской проблемы и требуемого одобрения всех 29 стран-участниц соглашения, добавил посол.
Паспорт и посадочные талоны - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
МИД напомнил россиянам о новых правилах въезда в ЕС
11 октября 2025, 15:49
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала