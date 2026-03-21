Посол рассказал, что изменится после вступления Кипра в Шенген

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Вступление Кипра в Шенгенскую зону не усложнит гражданам РФ посещение острова, заявил в интервью РИА Новости посол России в Никосии Мурат Зязиков.

Глава дипмиссии добавил, что c конца 2024 года на Кипре уже действуют визовые процедуры, которые и так максимально приближены к шенгенским требованиям и включают формальности в виде сдачи биометрии и подтверждения финансового обеспечения поездки.