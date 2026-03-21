На Украине считают, что не успеют купить все для ремонта энергосистемы

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Украина может не успеть закупить все необходимое для ремонта энергосистемы оборудование до наступления зимы, заявил депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк.
"Есть такая вероятность, что до зимы этого года мы не сможем получить все необходимое (для ремонта энергосистемы страны - ред.) оборудование именно от европейских доноров", - заявил парламентарий в эфире украинского телеканала "Новости.LIVE".
Как пояснил депутат, главная сложность состоит в низких темпах производства необходимого оборудования европейскими компаниями, с которым у Украины уже заключены контракты, финансируемые также из ЕС. По мнению Нагорняка, выходом из ситуации может стать закупка оборудования в том числе в Китае, но для этого необходимо изменить механизм финансирования закупок, позволяющий "Укрэнерго" самой выбирать поставщиков оборудования, за которое по-прежнему будет платить ЕС.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 13 марта заявил, что страна столкнулась с шестью вызовами в сфере энергетики. Среди них существенный дефицит в энергосистеме, восстановление объектов энергетики, накопление ресурсов к зиме.
В январе Шмыгаль заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.