Власти Йемена планируют операцию против хуситов в случае поддержки Ирана

КАИР, 21 мар - РИА Новости. Руководящий президентский совет Йемена планирует крупномасштабную операцию против правящего на севере движения "Ансар Алла" (хуситов), если оно окажет военную поддержку Ирану, сообщил РИА Новости источник в правительстве Йемена.

Ранее глава руководящего президентского совета Рашад аль-Алими назначил военных начальников во всех структурах министерства обороны, включая силы в составе Южного переходного совета и объединенные силы, дислоцированные на западном побережье Йемена. Член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бухейти также сообщал РИА Новости, что йеменское движение "Ансар Алла" пока не участвует в военных операциях против США и Израиля, но "держит пальцы на спусковом крючке".