23:51 21.03.2026 (обновлено: 23:54 21.03.2026)
Власти Йемена планируют операцию против хуситов в случае поддержки Ирана
Йемен планирует масштабную операцию против хуситов в случае поддержки Ирана

© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы
Повстанцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
© AP Photo / Hani Mohammed
Повстанцы-хуситы. Архивное фото
КАИР, 21 мар - РИА Новости. Руководящий президентский совет Йемена планирует крупномасштабную операцию против правящего на севере движения "Ансар Алла" (хуситов), если оно окажет военную поддержку Ирану, сообщил РИА Новости источник в правительстве Йемена.
"Президентский совет Йемена обсуждает крупномасштабную военную операцию против группировки "Ансар Алла", если она решит оказать военную поддержку Ирану", - сказал собеседник агентства.
По его словам, власти Йемена приняли меры по повышению боеготовности своих сил на случай, если "Ансар Алла" решит участвовать в боевых действиях на стороне Ирана.
Ранее глава руководящего президентского совета Рашад аль-Алими назначил военных начальников во всех структурах министерства обороны, включая силы в составе Южного переходного совета и объединенные силы, дислоцированные на западном побережье Йемена. Член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бухейти также сообщал РИА Новости, что йеменское движение "Ансар Алла" пока не участвует в военных операциях против США и Израиля, но "держит пальцы на спусковом крючке".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Лидер "Ансар Алла" заявил о готовности поддержать Иран
28 февраля, 21:44
 
