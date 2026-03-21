"Хезболла" заявила о боях с израильской армией в ливанском городе Хиям

БЕЙРУТ, 21 мар - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" заявило о боях с израильскими силами в пограничном городе Хиям.

"Бойцы исламского сопротивления с 10.00 (11.00 мск) субботы ведут прямые столкновения с силами израильской армии в городе Хиям с использованием стрелкового оружия, вооружения средней мощности и ракетных снарядов. Боевые действия продолжаются на момент публикации данного заявления", - говорится в заявлении.