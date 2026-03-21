14:02 21.03.2026
"Хезболла" заявила о боях с израильской армией в ливанском городе Хиям
БЕЙРУТ, 21 мар - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" заявило о боях с израильскими силами в пограничном городе Хиям.
"Бойцы исламского сопротивления с 10.00 (11.00 мск) субботы ведут прямые столкновения с силами израильской армии в городе Хиям с использованием стрелкового оружия, вооружения средней мощности и ракетных снарядов. Боевые действия продолжаются на момент публикации данного заявления", - говорится в заявлении.
В пятницу шиитское сопротивление объявило о проведении 55 боевых операций против израильских сил в течении суток, из которых 21 была направлена на предотвращение попыток армии Израиля продвинуться вглубь территории Ливана.
"Хезболлах" заявило также о 17 ракетных ударах по израильским населенным пунктам и девяти военным базам.
Эскалация между Израилем и "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта 2026 года, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, включая южные районы страны, долину Бекаа и пригороды Бейрута. 16 марта израильская армия официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана. При этом достигнутые в ноябре 2024 года при международном посредничестве договоренности о прекращении огня фактически не соблюдались израильской стороной. Власти Ливана неоднократно заявляли о регулярных нарушениях со стороны Израиля.
