Армения запретила Католикосу всех армян участвовать в похоронах Илии II

ЕРЕВАН, 21 мар - РИА Новости. Власти Армении не разрешили католикосу всех армян Гарегину II покинуть страну для участия в похоронах католикоса-патриарха всея Грузии Илии II, сообщил адвокат Ара Зограбян.

"От Грузинской православной церкви поступило приглашение присутствовать на церемонии похорон католикоса-патриарха всея Грузии Илии II и принять участие в Божественной святой литургии, которая состоится 22 марта. В минуту этой величайшей скорби братского народа было бы уместно, чтобы католикос всех армян принял участие в предстоящих церковных церемониях", - говорится в заявлении Зограбяна.

По его словам, в связи с этим возникла необходимость разрешить католикосу всех армян выехать на несколько дней за пределы Республики Армения - в Грузию.

"По этому поводу я подал ходатайство следователю. Сегодня я получил решение следователя об отказе в удовлетворении ходатайства", - сообщил адвокат.

В середине февраля Зограбян заявил, что прокуратура Армении инициировала уголовное преследование в отношении католикоса всех армян, ему запрещен выезд из страны.

Ранее Следственный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела после решения Гарегина II лишить сана епископа Геворга Сарояна (в миру - Арман Сароян), поддержавшего власти республики в конфликте с Армянской апостольской церковью (ААЦ). Дело заведено по статьям "неисполнение судебного акта или воспрепятствование его исполнению" и "склонение к неисполнению судебного акта".

В частности, СК утверждает, что суд в Армении запретил ААЦ "препятствовать епископу Геворгу Сарояну осуществлять свои полномочия предводителя Масяцотнской епархии".