Армения запретила Католикосу всех армян участвовать в похоронах Илии II

ЕРЕВАН, 21 мар - РИА Новости. Власти Армении не разрешили католикосу всех армян Гарегину II покинуть страну для участия в похоронах католикоса-патриарха всея Грузии Илии II, сообщил адвокат Ара Зограбян.
Возглавлявший Грузинскую православную церковь с 1977 года Илия II умер в тбилисской клинике 17 марта, ему было 93 года. Патриаршество Илии II являлось самым продолжительным в истории Грузинской церкви. В Грузии объявлен траур, он продлится до похорон патриарха, назначенных на 22 марта.
В Грузии продлили траур после смерти патриарха Илии II
18 марта, 15:43
"От Грузинской православной церкви поступило приглашение присутствовать на церемонии похорон католикоса-патриарха всея Грузии Илии II и принять участие в Божественной святой литургии, которая состоится 22 марта. В минуту этой величайшей скорби братского народа было бы уместно, чтобы католикос всех армян принял участие в предстоящих церковных церемониях", - говорится в заявлении Зограбяна.
По его словам, в связи с этим возникла необходимость разрешить католикосу всех армян выехать на несколько дней за пределы Республики Армения - в Грузию.
"По этому поводу я подал ходатайство следователю. Сегодня я получил решение следователя об отказе в удовлетворении ходатайства", - сообщил адвокат.
В середине февраля Зограбян заявил, что прокуратура Армении инициировала уголовное преследование в отношении католикоса всех армян, ему запрещен выезд из страны.
Ранее Следственный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела после решения Гарегина II лишить сана епископа Геворга Сарояна (в миру - Арман Сароян), поддержавшего власти республики в конфликте с Армянской апостольской церковью (ААЦ). Дело заведено по статьям "неисполнение судебного акта или воспрепятствование его исполнению" и "склонение к неисполнению судебного акта".
В частности, СК утверждает, что суд в Армении запретил ААЦ "препятствовать епископу Геворгу Сарояну осуществлять свои полномочия предводителя Масяцотнской епархии".
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.