Рейтинг@Mail.ru
Армения запретила Католикосу всех армян участвовать в похоронах Илии II - РИА Новости, 21.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
13:23 21.03.2026
https://ria.ru/20260321/katolikos-2082139852.html
Армения запретила Католикосу всех армян участвовать в похоронах Илии II
Власти Армении не разрешили католикосу всех армян Гарегину II покинуть страну для участия в похоронах католикоса-патриарха всея Грузии Илии II, сообщил адвокат... РИА Новости, 21.03.2026
религия
в мире
армения
самвел карапетян
гарегин ii
илия ii (католикос-патриарх всея грузии)
грузия
грузинская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153299/88/1532998812_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_bad64c1f3f754d3f6892675a50f8626e.jpg
https://ria.ru/20260318/gruzija-2081461813.html
https://ria.ru/20260214/katolikos-2074432007.html
армения
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153299/88/1532998812_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cffd252f3d1a13d188614e6d221ffe29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Армения запретила Католикосу всех армян участвовать в похоронах Илии II

Зограбян: католикосу Гарегину II запретили участвовать в похоронах Илии II

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВерховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 21 мар - РИА Новости. Власти Армении не разрешили католикосу всех армян Гарегину II покинуть страну для участия в похоронах католикоса-патриарха всея Грузии Илии II, сообщил адвокат Ара Зограбян.
Возглавлявший Грузинскую православную церковь с 1977 года Илия II умер в тбилисской клинике 17 марта, ему было 93 года. Патриаршество Илии II являлось самым продолжительным в истории Грузинской церкви. В Грузии объявлен траур, он продлится до похорон патриарха, назначенных на 22 марта.
"От Грузинской православной церкви поступило приглашение присутствовать на церемонии похорон католикоса-патриарха всея Грузии Илии II и принять участие в Божественной святой литургии, которая состоится 22 марта. В минуту этой величайшей скорби братского народа было бы уместно, чтобы католикос всех армян принял участие в предстоящих церковных церемониях", - говорится в заявлении Зограбяна.
По его словам, в связи с этим возникла необходимость разрешить католикосу всех армян выехать на несколько дней за пределы Республики Армения - в Грузию.
"По этому поводу я подал ходатайство следователю. Сегодня я получил решение следователя об отказе в удовлетворении ходатайства", - сообщил адвокат.
В середине февраля Зограбян заявил, что прокуратура Армении инициировала уголовное преследование в отношении католикоса всех армян, ему запрещен выезд из страны.
Ранее Следственный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела после решения Гарегина II лишить сана епископа Геворга Сарояна (в миру - Арман Сароян), поддержавшего власти республики в конфликте с Армянской апостольской церковью (ААЦ). Дело заведено по статьям "неисполнение судебного акта или воспрепятствование его исполнению" и "склонение к неисполнению судебного акта".
В частности, СК утверждает, что суд в Армении запретил ААЦ "препятствовать епископу Геворгу Сарояну осуществлять свои полномочия предводителя Масяцотнской епархии".
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
РелигияВ миреАрменияСамвел КарапетянГарегин IIИлия II (Католикос-Патриарх всея Грузии)ГрузияГрузинская православная церковьАрмянская апостольская церковьРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала