13:54 21.03.2026 (обновлено: 14:47 21.03.2026)
На турецком побережье Черного моря обнаружили безэкипажный катер
На турецком побережье Черного моря обнаружили безэкипажный катер
Безэкипажный катер обнаружен на турецком побережье Черного моря в провинции Орду, передает в субботу агентство IHA. РИА Новости, 21.03.2026
в мире, черное море, турция, трабзон (провинция), f-16
В мире, Черное море, Турция, Трабзон (провинция), F-16
© Фото : соцсетиБезэкипажный катер, обнаруженный на турецком побережье Черного моря в провинции Орду
Безэкипажный катер, обнаруженный на турецком побережье Черного моря в провинции Орду
СТАМБУЛ, 21 мар - РИА Новости. Безэкипажный катер обнаружен на турецком побережье Черного моря в провинции Орду, передает в субботу агентство IHA.
"Местные жители в районе Юджелер провинции Орду увидели объект у берега и вызвали жандармов. Стражи порядка осмотрели объект и пришли к выводу, что это безэкипажный катер", - говорится в сообщении агентства.
Территория на пляже оцеплена, после тщательного осмотра объекта планируется его ликвидация, сообщило СМИ.
Как выяснило РИА Новости на основании опубликованных фотографий, речь, скорее всего, идет об украинском многоцелевом надводном безэкипажном катере Magura V5. Такой же аппарат обнаружили на берегу турецкой провинции Трабзон в сентябре 2025 года.
Подобная техника время от времени попадает в Турцию. Так, в четверг боеголовку ракеты вынесло на берег Черного моря к северу от Стамбула, саперы уничтожили ее.
Десятого февраля фрагмент БПЛА вынесло на берег у города Унье провинции Орду.
В конце декабря 2025 года два БПЛА были обнаружены в турецких провинциях Коджаэли и Балыкесир на западе Турции. Министерство обороны Турции 15 декабря сообщало, что БПЛА, который, предположительно, вышел из-под контроля, был сбит истребителем F-16 в турецком воздушном пространстве над Черным морем.
