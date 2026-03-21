Катар обвинил Иран в нарушении конвенции о гражданской авиации - РИА Новости, 21.03.2026
01:25 21.03.2026
Катар обвинил Иран в нарушении конвенции о гражданской авиации
Катар обвинил Иран в нарушении конвенции о гражданской авиации - РИА Новости, 21.03.2026
Катар обвинил Иран в нарушении конвенции о гражданской авиации
Постоянное представительство Катара при Международной организации гражданской авиации (ИКАО) направило жалобу президенту Совета ИКАО на нарушение Ираном... РИА Новости, 21.03.2026
2026-03-21T01:25:00+03:00
2026-03-21T01:25:00+03:00
катар
иран
сша
в мире, катар, иран, сша, международная организация гражданской авиации, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Катар, Иран, США, Международная организация гражданской авиации, Военная операция США и Израиля против Ирана
Катар обвинил Иран в нарушении конвенции о гражданской авиации

Катар пожаловался в ИКАО на нарушение Ираном конвенции о гражданской авиации

ДОХА, 21 мар - РИА Новости. Постоянное представительство Катара при Международной организации гражданской авиации (ИКАО) направило жалобу президенту Совета ИКАО на нарушение Ираном конвенции о международной гражданской авиации в связи с атаками на территорию Катара, сообщило Генеральное управление гражданской авиации эмирата.
"Постоянное представительство Катара при ИКАО направило официальное письмо президенту Совета ИКАО Тосиюки Онуме, в котором говорится, что ... агрессия Исламской Республикой Иран против государства Катар представляют собой вопиющее нарушение государственного суверенитета и положений Чикагской конвенции о международной гражданской авиации", - отметило управление. В послании к ИКАО представительство заявило, что Катар сохраняет за собой право на действия в соответствии с международным правом.
Оно также подробно описало последствия закрытия воздушного пространства и последующего нарушения пассажирских перевозок и грузовых авиаперевозок через Катар.
Катар указал на "важность ускорения возобновления работы аэропортов, учитывая статус региона как глобального транзитного узла".
Воздушное пространство Катара остается закрытым с 28 февраля, когда США и Израиль начали наносить удары по Ирану, в ответ на которые Тегеран начал обстреливать американские военные объекты в регионе.
В миреКатарИранСШАМеждународная организация гражданской авиацииВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
