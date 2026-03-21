Катар обвинил Иран в нарушении конвенции о гражданской авиации

ДОХА, 21 мар - РИА Новости. Постоянное представительство Катара при Международной организации гражданской авиации (ИКАО) направило жалобу президенту Совета ИКАО на нарушение Ираном конвенции о международной гражданской авиации в связи с атаками на территорию Катара, сообщило Генеральное управление гражданской авиации эмирата.