https://ria.ru/20260321/japonija-2082104950.html
В Японии оценили важность переговоров с Россией по лососю
Переговоры Японии и России по промыслу лосося и форели имеют большое значение для долгосрочной перспективы двусторонних отношений и остаются важным каналом...
в мире
япония
россия
москва
мунэо судзуки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152211/07/1522110728_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_18200b17ff8f32c3669d7846a96fd603.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152211/07/1522110728_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_68fcd37a59054115c0dddab98863f82f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Судзуки: переговоры Японии и России по промыслу лосося имеют большое значение
ТОКИО, 21 мар - РИА Новости. Переговоры Японии и России по промыслу лосося и форели имеют большое значение для долгосрочной перспективы двусторонних отношений и остаются важным каналом взаимодействия даже в условиях напряжённой политической ситуации, заявил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.
"Переговоры по лососю и форели между Японией
и Россией
имеют историческое значение и продолжаются ещё со времён Советского Союза. Даже при сложных отношениях между странами этот канал удалось сохранить", - отметил политик.
Он добавил, что ранее лично обращался к российской стороне с просьбой сохранить сотрудничество в этой сфере.
"Когда я посещал Москву
, я просил, чтобы переговоры по лососю и форели, а также промысел ламинарии у острова Кайгара обязательно продолжались. Я испытываю облегчение, что смог сыграть в этом хотя бы небольшую роль", - сказал он.
По словам Судзуки
, подобные договорённости важны для будущего.
"Такие шаги, накапливаясь один за другим, имеют большое значение и ведут к будущему", - заключил депутат.
Накануне японское управление рыболовства сообщило, что Япония и Россия согласовали условия промысла российского лосося и форели японскими судами в 200-мильной экономической зоне Японии на 2026 год.
Общий допустимый вылов составит 2050 тонн. Размер выплат российской стороне определён в диапазоне от 180 миллионов до около 300 миллионов иен (примерно 1,1–1,9 миллиона долларов соответственно) в зависимости от фактического объёма добычи.