В Японии оценили важность переговоров с Россией по лососю - РИА Новости, 21.03.2026
05:29 21.03.2026
В Японии оценили важность переговоров с Россией по лососю
Переговоры Японии и России по промыслу лосося и форели имеют большое значение для долгосрочной перспективы двусторонних отношений и остаются важным каналом...
2026-03-21T05:29:00+03:00
мунэо судзуки
в мире, япония, россия, москва, мунэо судзуки
В мире, Япония, Россия, Москва, Мунэо Судзуки
В Японии оценили важность переговоров с Россией по лососю

Судзуки: переговоры Японии и России по промыслу лосося имеют большое значение

Район Минато в Токио. Архивное фото
ТОКИО, 21 мар - РИА Новости. Переговоры Японии и России по промыслу лосося и форели имеют большое значение для долгосрочной перспективы двусторонних отношений и остаются важным каналом взаимодействия даже в условиях напряжённой политической ситуации, заявил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.
"Переговоры по лососю и форели между Японией и Россией имеют историческое значение и продолжаются ещё со времён Советского Союза. Даже при сложных отношениях между странами этот канал удалось сохранить", - отметил политик.
Японский депутат назвал условие возобновления сотрудничества с Россией
26 декабря 2025, 19:03
Он добавил, что ранее лично обращался к российской стороне с просьбой сохранить сотрудничество в этой сфере.
"Когда я посещал Москву, я просил, чтобы переговоры по лососю и форели, а также промысел ламинарии у острова Кайгара обязательно продолжались. Я испытываю облегчение, что смог сыграть в этом хотя бы небольшую роль", - сказал он.
По словам Судзуки, подобные договорённости важны для будущего.
В Японии призвали к признанию бессмысленности санкций против России
14 марта, 17:07
"Такие шаги, накапливаясь один за другим, имеют большое значение и ведут к будущему", - заключил депутат.
Накануне японское управление рыболовства сообщило, что Япония и Россия согласовали условия промысла российского лосося и форели японскими судами в 200-мильной экономической зоне Японии на 2026 год.
Общий допустимый вылов составит 2050 тонн. Размер выплат российской стороне определён в диапазоне от 180 миллионов до около 300 миллионов иен (примерно 1,1–1,9 миллиона долларов соответственно) в зависимости от фактического объёма добычи.
Отношения России и Японии свелись к нулю, заявил Песков
20 февраля, 12:54
 
