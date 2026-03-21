В Японии оценили важность переговоров с Россией по лососю

ТОКИО, 21 мар - РИА Новости. Переговоры Японии и России по промыслу лосося и форели имеют большое значение для долгосрочной перспективы двусторонних отношений и остаются важным каналом взаимодействия даже в условиях напряжённой политической ситуации, заявил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.

"Переговоры по лососю и форели между Японией Россией имеют историческое значение и продолжаются ещё со времён Советского Союза. Даже при сложных отношениях между странами этот канал удалось сохранить", - отметил политик.

Он добавил, что ранее лично обращался к российской стороне с просьбой сохранить сотрудничество в этой сфере.

"Когда я посещал Москву , я просил, чтобы переговоры по лососю и форели, а также промысел ламинарии у острова Кайгара обязательно продолжались. Я испытываю облегчение, что смог сыграть в этом хотя бы небольшую роль", - сказал он.

По словам Судзуки , подобные договорённости важны для будущего.

"Такие шаги, накапливаясь один за другим, имеют большое значение и ведут к будущему", - заключил депутат.

Накануне японское управление рыболовства сообщило, что Япония и Россия согласовали условия промысла российского лосося и форели японскими судами в 200-мильной экономической зоне Японии на 2026 год.