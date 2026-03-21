В Израиле заявили о 30 пострадавших в результате обстрела города Арада

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мар - РИА Новости. Порядка 30 человек получили ранения в израильском Араде недалеко от Мертвого моря в результате ракетного обстрела, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).
"После ракетного обстрела юга Израиля... в районе Арада бригады MDA оказывают помощь примерно 30 пострадавшим в состоянии различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Израильская газета Israel Hayom и другие местные СМИ сообщили о прямом попадании иранской ракеты в жилой квартал в Араде. Соответствующие видеоролики опубликованы в социальных сетях.
В субботу израильские военные сообщали, что зафиксировали пуски ракет из Ирана. В южных районах Израиля сработала воздушная тревога.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.