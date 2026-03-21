В Израиле заявили о 30 пострадавших в результате обстрела города Арада

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мар - РИА Новости. Порядка 30 человек получили ранения в израильском Араде недалеко от Мертвого моря в результате ракетного обстрела, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).

Израильская газета Israel Hayom и другие местные СМИ сообщили о прямом попадании иранской ракеты в жилой квартал в Араде. Соответствующие видеоролики опубликованы в социальных сетях.