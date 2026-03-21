Израиль сообщил о 20 пострадавших в ходе ракетного обстрела на юге страны
Около 20 человек пострадали в районе Димоны на юге Израиля в результате ракетного обстрела, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).
2026-03-21T20:47:00+03:00
в мире, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мар - РИА Новости. Около 20 человек пострадали в районе Димоны на юге Израиля в результате ракетного обстрела, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).
Известно, что в этом районе находится ядерный исследовательский центр.
"В связи с обстрелом Государства Израиль в районе Димоны бригады MDA оказывают помощь примерно 20 пострадавшим, получившим ранения от осколков, травмы по пути в укрытие и испытавшим шок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 10-летний ребенок получил осколочные ранения средней тяжести.
Ранее на юге Израиля
сработала воздушная тревога после того, как армия сообщила о ракетных пусках из Ирана
. СМИ сообщили о падении ракетных осколков.