Израиль сообщил о 20 пострадавших в ходе ракетного обстрела на юге страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мар - РИА Новости. Около 20 человек пострадали в районе Димоны на юге Израиля в результате ракетного обстрела, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).

Известно, что в этом районе находится ядерный исследовательский центр.

"В связи с обстрелом Государства Израиль в районе Димоны бригады MDA оказывают помощь примерно 20 пострадавшим, получившим ранения от осколков, травмы по пути в укрытие и испытавшим шок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 10-летний ребенок получил осколочные ранения средней тяжести.