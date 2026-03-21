ЦАХАЛ заявила об ударе по производству баллистических ракет в Тегеране

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что поразила производства баллистических ракет КСИР в Тегеране в ходе ночных ударов.

Указывается, что поражены были используемый для производства и разработки компонентов баллистических ракет центральный комплекс КСИР, склад компонентов для производства ракет и промзона, а также комплекс минобороны Ирана, отвечающий за производство ракетного топлива.