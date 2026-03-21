ЦАХАЛ заявила об ударе по производству баллистических ракет в Тегеране

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что поразила производства баллистических ракет КСИР в Тегеране в ходе ночных ударов.
"Ночью израильские ВВС, действуя на основе точных разведданных ЦАХАЛ, совершили широкомасштабный удар по Тегерану... Целями удара стали объекты, используемые в производстве критически важных компонентов для разработки баллистических ракет, принадлежащие органам безопасности иранского режима", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
Указывается, что поражены были используемый для производства и разработки компонентов баллистических ракет центральный комплекс КСИР, склад компонентов для производства ракет и промзона, а также комплекс минобороны Ирана, отвечающий за производство ракетного топлива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.