Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:07 21.03.2026
https://ria.ru/20260321/izrail-2082091427.html
Fox News показал кадры обстрела Израилем журналистов RT в Ливане
в мире
ливан
израиль
россия
мария захарова
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/13/2081699635_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d3e103a785b9d3c5950352da79b3069e.jpg
https://ria.ru/20260320/mid-2081929433.html
https://ria.ru/20260319/rt-2081803089.html
ливан
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры удара израильской ракеты рядом с журналистами RT в Ливане
Кадры удара израильской ракеты рядом с журналистами RT в Ливане
2026-03-21T01:07
true
PT0M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/13/2081699635_262:0:1702:1080_1920x0_80_0_0_3a6b105b0b28907609af22af0267f307.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Ливан, Израиль, Россия, Мария Захарова, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Fox News показал кадры обстрела Израилем журналистов RT в Ливане

Fox News показал кадры обстрела Израилем съемочной группы RT в Ливане

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. Американский телеканал Fox News показал в прямом эфире кадры обстрела Израилем съемочной группы Russia Today (RT) в Ливане, передает корреспондент РИА Новости.
Показывая кадры удара по журналистам RT в Ливане, ведущая Fox News Марта Маккаллум отметила, что это происшествие служит наглядным и пугающим напоминанием о тех смертельных рисках, которым ежедневно подвергаются репортеры в зонах боевых действий.
МИД заявил протест послу Израиля из-за обстрела съемочной группы RT
МИД заявил протест послу Израиля из-за обстрела съемочной группы RT
20 марта, 13:24
Инцидент произошел 19 марта у моста Аль-Касмия на юге Ливана, когда съемочная группа RT вела репортаж о последствиях недавних ударов Израиля на фоне эскалации в регионе. На кадрах запечатлено как британский корреспондент Стив Суини и оператор Али Рида попадают под прямой обстрел израильских военных, в результате чего оба получили осколочные ранения и были экстренно госпитализированы.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обстоятельства израильского удара по съемочной группе RT свидетельствуют о преднамеренном и прицельном характере атаки.
Представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин аль-Китан заявил РИА Новости, что нападения на журналистов в Ливане, в том числе корреспондентов RT, могут свидетельствовать о несоблюдении израильскими военными международного гуманитарного права и должны быть незамедлительно расследованы.
Ракету, упавшую около журналистов RT в Ливане, запустили с истребителя
Ракету, упавшую около журналистов RT в Ливане, запустили с истребителя
19 марта, 19:54
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала