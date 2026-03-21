"Пора признать". В США выступили с тревожным заявлением после удара Ирана

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Удар по израильскому городу Димона показал, что Тегеран нельзя списывать со счетов, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"И вновь это показывает реальность: Иран по-прежнему сохраняет военный потенциал, а американская и израильская системы ПРО остаются уязвимыми", — отметил он.
По мнению Дэвиса, Вашингтону следует пересмотреть стратегию и отказаться от бравурных заявлений о скорой победе, поскольку они не дают результата.
"Пора признать свои ошибки и заняться серьезной дипломатией. Игнорирование этих реалий и попытки усугубить ситуацию, например, за счет ввода наземных войск, лишь углубят наш стратегический провал", — заключил он.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.