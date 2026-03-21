Разведка США признала устойчивость органов власти в Иране, пишут СМИ

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Американская разведка констатирует устойчивость органов власти в Иране, несмотря на атаки США против страны, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники.
"(Они – ред.) заявили, что иранское (правительство – ред.) переживает глубокий кризис управления, но нет признаков намечающегося краха", - пишет портал.
При этом, как пишет портал со ссылкой на американского чиновника, в команде президента США Дональда Трампа по нацбезопасности до сих пор пытаются понять, кто стоит во главе Ирана, несмотря на назначение верховным лидером Моджтабы Хаменеи.
Источник заявил порталу, что США не видят доказательств, указывающих, кто именно руководит Ираном, при том, что ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи выражал удивление подобным заявлением из Вашингтона, отмечая, что в Иране все элементы системы на своих местах.
По мнению израильских официальных лиц, мнение которых приводит портал, свое положение в руководстве Ираном после гибели аятоллы Али Хаменеи усилил Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Моджтаба Хаменеи находится в полном здравии. Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде также заявлял, что верховный лидер появится на публике, когда он и его офис сочтут нужным.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.