ДОХА, 21 мар - РИА Новости. Иран возобновил поставки газа в Ирак в объеме пяти миллионов кубометров в день после того, как они были прерваны из-за ударов по газовой инфраструктуре Ирана, сообщил в субботу пресс-секретарь министерства электроэнергетики Ирака Ахмед Мусса.