В Иране сообщили об атаке на военную базу Британии в Индийском океане

ДУБАЙ, 21 мар — РИА Новости. Тегеран нанес ракетный удар по британской базе в Индийском океане, которую используют ВВС США, сообщила "Аль-Джазира" со ссылкой на иранские СМИ.
"Иран запустил две баллистические ракеты по британской базе Диего-Гарсия в Индийском океане", — говорится в публикации.
Иран атаковал военную базу Британии на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, которую используют ВВС США
© Google Maps
Иран атаковал военную базу Британии на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, которую используют ВВС США
Об ударе, не приводя подробностей, писало и агентство Mehr.
Операция Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет три недели. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим.
Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
