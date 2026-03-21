Иран заявил об атаке США и Израиля на комплекс по обогащению урана

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Израиль и США ударили по ядерному объекту в Натанзе, сообщила организация по атомной энергии Ирана.
"Комплекс по обогащению (урана. — Прим. ред.) имени шахида Ахмади Роушана в Натанзе сегодня утром был атакован", — заявили в ведомстве.
Утечек радиоактивных материалов не было, угрозы для населения прилегающих районов нет. Организация добавила, что удар противоречит международным нормам ядерной безопасности.
Это не первая попытка Вашингтона и Тель-Авива атаковать комплекс в Натанзе. Иранские власти ранее заявляли, что противник нанес две серии ударов по нему первого марта. Сообщений о загрязнении не поступало.
Операция Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет три недели. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим.
Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.