Эксперт рассказал, как Иран сохраняет управление после убийства лидеров

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Сохранение иранской системы управления можно считать самым загадочным нюансом войны на Ближнем Востоке, это обусловлено рядом факторов, заявил в беседе с РИА Новости эксперт по международным конфликтам Асиф Нариманлы.

« "После устранения Хаменеи и верхушки власти, фигуры, управляющие системой, или те, кто, казалось бы, ею управляют, сталкиваются с той же участью, тем не менее сопротивление Ирана все еще продолжается. Это обусловлено несколькими факторами", - сказал собеседник агентства.

По его словам, во-первых, это сама система управления, во-вторых - секретная тактика, применяемая в условиях войны.

По его словам, хотя верховный религиозный лидер Ирана стоит на вершине теократической власти, основное управление осуществляется центром под названием "Бейт": это система, обеспечивающая функционирование аппарата управления в случае отсутствия или убийства религиозного лидера, а также изоляции военно-политического руководства по тем или иным причинам.

"Бейт" представляет собой "главное ядро" власти и обеспечивает ее преемственность. В условиях войны Иран также действует в соответствии с доктриной, основанной на применении этой системы на практике. Это тактика децентрализованной "мозаичной обороны", которую министр иностранных дел Аббас Аракчи объявил в первые дни войны. Она направлена на поддержание боеспособности без центрального командования и обеспечение выживания власти. В случае убийства руководителей вооруженных сил, КСИР и других структур их незамедлительно заменяют нижние чины; командиры на местах действуют без центрального информирования или ожидания каких-либо указаний", - пояснил эксперт.

По словам Нариманлы, Иран разработал этот план после вмешательства США в Ирак