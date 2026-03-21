Эксперт рассказал, как Иран сохраняет управление после убийства лидеров

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Сохранение иранской системы управления можно считать самым загадочным нюансом войны на Ближнем Востоке, это обусловлено рядом факторов, заявил в беседе с РИА Новости эксперт по международным конфликтам Асиф Нариманлы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В ходе конфликта погибла военная и политическая верхушка Ирана, в частности начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, командующий КСИР Мохаммад Пакпур, министр обороны Азиз Насирзаде, секретарь совета обороны Али Шамхани, а также секретарь высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.
По мнению эксперта, "выживание" иранской власти, несмотря на убийство ряда представителей военно-политического руководства страны, "можно считать самым загадочным и интересным нюансом нынешней войны на Ближнем Востоке".
"После устранения Хаменеи и верхушки власти, фигуры, управляющие системой, или те, кто, казалось бы, ею управляют, сталкиваются с той же участью, тем не менее сопротивление Ирана все еще продолжается. Это обусловлено несколькими факторами", - сказал собеседник агентства.
По его словам, во-первых, это сама система управления, во-вторых - секретная тактика, применяемая в условиях войны.
По его словам, хотя верховный религиозный лидер Ирана стоит на вершине теократической власти, основное управление осуществляется центром под названием "Бейт": это система, обеспечивающая функционирование аппарата управления в случае отсутствия или убийства религиозного лидера, а также изоляции военно-политического руководства по тем или иным причинам.
"Оказались в выигрыше". Дерзкий шаг Ирана ужаснул США
"Бейт" представляет собой "главное ядро" власти и обеспечивает ее преемственность. В условиях войны Иран также действует в соответствии с доктриной, основанной на применении этой системы на практике. Это тактика децентрализованной "мозаичной обороны", которую министр иностранных дел Аббас Аракчи объявил в первые дни войны. Она направлена на поддержание боеспособности без центрального командования и обеспечение выживания власти. В случае убийства руководителей вооруженных сил, КСИР и других структур их незамедлительно заменяют нижние чины; командиры на местах действуют без центрального информирования или ожидания каких-либо указаний", - пояснил эксперт.
По словам Нариманлы, Иран разработал этот план после вмешательства США в Ирак.
"(Президент Ирана Масуд) Пезешкиан также заявил, что в случае прекращения контакта с центром или убийства командиров и лидеров вооруженным формированиям предоставлены широкие полномочия действовать "по своему усмотрению". То есть Иран организует сопротивление таким образом, чтобы даже в случае отсутствия позитивных новостей на фронте война была долгосрочной и разрушительной", - подчеркнул аналитик, добавив, что эта доктрина управления и войны создает труднопрогнозируемые перспективы развития событий.