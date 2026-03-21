07:17 21.03.2026 (обновлено: 15:54 21.03.2026)
"Это смертный приговор". В США узнали о подготовке Ирана к новой операции
"Это смертный приговор". В США узнали о подготовке Ирана к новой операции
Аналитик Риттер: все страны Залива заплатят за атаку США и Израиля на Иран

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Всем странам Персидского залива придется расплачиваться за атаку США и Израиля на нефтяное месторождение Ирана, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Об израильской атаке на Южный Парс. <…> Иранцы всегда открыто говорили о последствиях своих действий, и до сих пор они не блефовали. Это смертный приговор для нефти Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Бахрейна — любой страны, сыгравшей роль в этом нападении", — отметил он.
В то же время Риттер предположил, что иранцы могут принудить страны Персидского залива к активному противодействию Соединенным Штатам и Израилю.
"Все арабские государства Персидского залива, участвовавшие в этом, заплатят чрезвычайно высокую цену. Возможно, иранцы сделают пример из одной страны, а затем скажут остальным: "Вы должны заставить это прекратиться, иначе мы уничтожим все. Следующая атака — и мы уничтожаем все", — подчеркнул эксперт.
В среду катарская энергетическая госкомпания Qatar Energy сообщила о серьезном ущербе промышленному городку Рас-Лаффану на севере Катара, где расположен крупнейший в стране комплекс производства сжиженного природного газа, в результате пожаров после ракетной атаки.
Ранее власти Ирана предупредили об атаках на энергообъекты в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ в ответ на удары Израиля и США по его газовому месторождению Южный Парс.
