"Снова будем бомбить". В США раскрыли вероломный план завершения конфликта

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен лично назначить нового лидера Ирана, но Исламская Республика несомненно продолжит сражаться, так что конфликт наверняка продолжится и в 2027 году, заявил профессор Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала.
"Иран ясно дал понять, что не прекратит атаки, пока не достигнет своей долгосрочной цели. Впредь он намерен держать США, Израиль и любых их союзников <…> подальше от Ближнего Востока. "Вы пригрозили нам экзистенциальной опасностью — тем, что нас уничтожат, <…> нашу нефть захватит Дональд Трамп, который лично назначит нового лидера, <…> который позволит компаниям США вернуть себе контроль над иранской нефтью". По сути, это тот план, с которым другие страны соглашаются, если не предпринимают активных действий — а они пока этого не делают", — отметил он.
По мнению профессора, ни одна из сторон конфликта не склонна отступать от своих целей, а следовательно, противостояние может затянуться надолго.
"Трамп говорит: "Это наша война, а это ваша проблема. <…> Все, что мы можем — это бомбить, и мы снова будем бомбить нефтяные месторождения Ирана, если Иран продолжит бороться за свое выживание". Очевидно, Иран будет бороться за свое выживание, и, очевидно, США намерены продолжать эскалацию, пока экспортная мощность всего Ближнего Востока по нефти не сведется к нулю. Так что весь тот мир, где на США полагались как на источник стабильности, а не нестабильности, ушел в прошлое. Конфликт США с Ираном, похоже, продолжится и в следующем году", — пояснил эксперт.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
