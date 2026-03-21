"Иранцы умоляют". На Западе объявили о резком повороте в ходе конфликта

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты продолжат повышать уровень эскалации в Иране, заявил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала

"Все это было вполне предсказуемо. Если напасть на Иран, очень вероятно, что начнется региональная война. А если начнется региональная война, существует риск, что она перерастет в мировую ядерную войну. И именно поэтому я ошибочно полагал, что Трамп никогда на это не пойдет — потому что это просто невероятно безумно и безрассудно", —отметил он.

Вместе с тем эксперт сделал прогноз по дальнейшему ходу конфликта.

"Трамп удваивает ставки. Он берет это на себя. Он все время повторяет: "Мы побеждаем, мы побеждаем. Иранцы отчаянно ползут на коленях, умоляя нас остановиться". И поэтому ему самому трудно отступить. Все, что он теперь может делать, — это продолжать удваивать ставки и наращивать эскалацию", — подчеркнул Крайнер.