03:36 21.03.2026 (обновлено: 03:38 21.03.2026)
Иран готов разрешить проход японских судов через Ормузский пролив
Дарья Буймова
ТОКИО, 21 мар - РИА Новости. Иран готов разрешить проход связанных с Японией судов через Ормузский пролив после консультаций с Токио, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью агентству Киодо.
Как пишет агентство, Аракчи, чья страна находится в состоянии боевых действий с США и Израилем, заявил, что в отношении Ормузского пролива "Иран готов разрешить проход судов, связанных с Японией, после консультаций с японской стороной".
По его словам, вопрос уже обсуждается между странами.
На страны Ближнего Востока приходятся более 90% всего японского импорта сырой нефти.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
