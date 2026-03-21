В Иране сообщили об авиаударах по трем городам

"По нескольким районам Тегерана, (города-спутника Тегерана - ред.) Кереджу и главному городу (провинции - ред.) Исфахан были нанесены авиаудары", - говорится в сообщении.

Ранее иранское агентство ISNA со ссылкой на центр ядерной безопасности сообщало, что ядерный объект в центральной провинции Ирана Исфахан получил серьезные повреждения при атаке США и Израиля.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.