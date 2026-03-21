США выдали лицензию на продажу нефти из Ирана, погруженной на суда

ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. Министерство финансов США выдало лицензию на доставку и продажу нефти из Ирана, погруженной на суда.
"Разрешаются все операции, <...> которые являются обычными и необходимыми для продажи, доставки или разгрузки сырой нефти или нефтепродуктов иранского происхождения, погруженных на любое судно <...> не позднее 00:01 по восточному летнему времени 20 марта", — говорится в документе.
Мера действует до 07:01 19 апреля по московскому времени. Как уточнил глава Минфина США Скотт Бессент, она позволит вывести на рынок около 140 миллионов баррелей нефти.
Лицензия не распространяется на операции с участием лиц и структур, связанных с КНДР, Кубой, а также с Крымом и новыми российскими регионами.
Из-за конфликта Израиля и США с Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. По этой причине цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31 процент.
