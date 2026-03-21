Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме объяснили, что оставят должнику после продажи ипотечного жилья - РИА Новости, 21.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 21.03.2026
https://ria.ru/20260321/ipoteka-2082087592.html
В Госдуме объяснили, что оставят должнику после продажи ипотечного жилья
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071267691_0:87:3020:1786_1920x0_80_0_0_c0e5efa9c54defbc560c7c996d3c2ea4.jpg
https://ria.ru/20260111/dolgi-2067182222.html
https://ria.ru/20251230/dolgi-2065538205.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071267691_159:0:2843:2013_1920x0_80_0_0_2ebf95754e5a4b0840fba7e495b0d666.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Госдуме объяснили, что оставят должнику после продажи ипотечного жилья

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВручение ключей от квартиры
Вручение ключей от квартиры - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Вручение ключей от квартиры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Госдума приняла закон, который гарантирует банкротам право на получение части средств от продажи их залогового жилья. Депутат Сергей Гаврилов разъяснил агентству "Прайм" механизм распределения выручки.
По его словам, прежде всего из вырученных денег погашаются издержки, связанные с реализацией недвижимости.
“Затем 80% выручки, но не более суммы ипотечного требования с процентами и санкциями, уходит залоговому кредитору. По 10% направляется кредиторам первой и второй очереди (при нехватке иного имущества) и самому должнику”, — пояснил он.
При этом сумма, которую получит банкрот, не может превышать размер фактически внесенных им средств — то есть первоначального взноса и всех выплаченных ипотечных взносов. Весь остаток, образующийся после полного погашения всех долгов, также будет возвращен гражданину.
Впрочем, предупредил Сергей Гаврилов, суд может пересмотреть эту сумму в сторону уменьшения, если придет к выводу, что должник вел себя недобросовестно или что этих денег заведомо хватит на покупку жилья, превышающего реальные потребности человека.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала