В Госдуме объяснили, что оставят должнику после продажи ипотечного жилья

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Госдума приняла закон, который гарантирует банкротам право на получение части средств от продажи их залогового жилья. Депутат Сергей Гаврилов разъяснил агентству " Прайм " механизм распределения выручки.

По его словам, прежде всего из вырученных денег погашаются издержки, связанные с реализацией недвижимости.

“Затем 80% выручки, но не более суммы ипотечного требования с процентами и санкциями, уходит залоговому кредитору. По 10% направляется кредиторам первой и второй очереди (при нехватке иного имущества) и самому должнику”, — пояснил он.

При этом сумма, которую получит банкрот, не может превышать размер фактически внесенных им средств — то есть первоначального взноса и всех выплаченных ипотечных взносов. Весь остаток, образующийся после полного погашения всех долгов, также будет возвращен гражданину.