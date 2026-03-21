В Ингушетии возбудили уголовное дело после взрыва газа в частном доме

НАЛЬЧИК, 21 мар – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газовоздушной смеси в частном доме в селении Троицкое в Сунженском районе Ингушетии, в результате которого пострадали женщина и двое ее детей, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По данным регионального главного управления МЧС РФ, сообщение о взрыве газовоздушной смеси в частном доме в селении Троицкое поступило в 2.40 мск субботы. В результате, как сообщила прокуратура региона, пострадали женщина и двое ее несовершеннолетних детей. Надзорное ведомств организовало по данному факту проверку.
"По поручению руководителя следственного управления по факту хлопка газовоздушной смеси в частном домовладении в сельском поселении Троицкое возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до шести лет лишения свободы.
В ведомстве отметили, что следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы, допрашивают свидетелей.