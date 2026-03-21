В столице Индии прошел мотопробег в честь 81-й годовщины Победы

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 мар - РИА Новости. Более 400 мотоциклистов из России, Индии и ряда других стран приняли участие в мотопробеге в столице Индии, посвященном 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.

Мероприятия было организовано посольством России Индии , мотоциклетной ассоциацией DBBR, российским мотоклубом "Отцы" и состоялось при активной поддержке администрации Нью-Дели

Пробег начался от ворот посольства России в Индии, прошел через центр индийской столицы и завершился у Русского дома в Нью-Дели. Возглавляли пробег мотоциклы с знаменем Победы и флагами в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне и уникальный для Индии автомобиль " УАЗ " 1976 года выпуска, украшенный флагами России.

Как отметил советник-посланник посольства России в Индии Роман Бабушкин, мотопробеги в честь Победы в России организуются регулярно, в том числе в Индии.

"Я рад, что все вы присоединились к этому мероприятию, которое уже стало традицией, демонстрирующей нерушимые связи между Россией, Индией и другими братскими странами. Мы вместе и в хорошие времена, и в трудные. Наша взаимная поддержка — это опора, которая помогает нам добиваться успеха. И я желаю всем вам успеха, чтобы все ваши поездки были безопасными и долгими", - сказал он в перед началом заезда.

После пробега его участники возложили красные гвоздики к мемориальной табличке в память о гражданах Индии, получивших советские ордена и медали за помощь во время Великой Отечественной войны. В Русском доме также была была организована фотовыставка "Мотоциклы во время Великой Отечественной войны" и прошел праздничный концерт.

Один из основателей клуба DBBR Ашок Шарма добавил, что этот пробег организован в память об участниках Второй мировой войны как со стороны России, так и Индии.