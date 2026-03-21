07:58 21.03.2026 (обновлено: 00:04 22.03.2026)
Взорвавшему гранату в Хабаровске мужчине избрали меру пресечения
Происшествия, Хабаровск, Хабаровский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 мар – РИА Новости. Мужчина, взорвавший гранату на улице Хабаровска, заключён под стражу на два месяца, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.
В четверг вечером мужчина в ходе конфликта с тремя ранее не знакомыми ему прохожими метнул гранату на одной из улиц Хабаровска. В результате взрыва никто не пострадал, осколки гранаты повредили четыре автомобиля. Злоумышленника задержала полиция.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
СК проверит, стрелял ли кто-то в метнувшего гранату мужчину в Хабаровске
20 марта, 09:32
"На два месяца", – сказал собеседник агентства, сообщив об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.
В пятницу в соцсетях начала распространяться информация о том, что мужчина метнул гранату, защищаясь от тех, кто в него стрелял. В СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО рассказали РИА Новости, что эта версия проверяется. Ранее в ведомстве сообщили агентству, что граната у мужчины хранилась с 2000-х годов.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Бросивший гранату в Хабаровске не был знаком со своими жертвами
20 марта, 04:34
 
