Последствия удара ВСУ по социальному объекту в Белгородской области

Последствия удара ВСУ по социальному объекту в Белгородской области

В Белгородской области при ударе ВСУ по соцобъекту погибли два человека

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Белгородской области при ударе украинских военных по соцобъекту погибли две женщины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

« "В Грайворонском округе в селе Смородино в результате обстрела ВСУ два человека погибли, еще один получил ранения", — написал он в МAX.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Глава региона уточнил, что здание разрушено, под завалами могут находиться люди. Сейчас идет разбор конструкций, но спасательным работам мешают украинские дроны. Также сгорел торговый объект.

Украинские боевики практически ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.